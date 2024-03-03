انخفاض كبير في سعر طن الحديد الآن

أعلنت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاضا جديدا في أسعار الحديد، اليوم الأحد بالأسواق، بالتزامن مع التراجعات المتتالية التي يشهدها سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إذ شهد الحديد الاستثماري انخفاضا حادا وصل لـ3756 جنيها في سعر الطن، ليسجل 50699 جنيها للطن، فيما شهد سعر طن حديد عز انخفاضا وصل لـ2869 جنيها للطن، ليسجل سعر الطن 52294 جنيها للطن.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض سعر طن الحديد اليوم الأحد في مصر، بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية اليوم، وفقاً لآخر تحديثات أسعار الاتحاد العربي للحديد والصلب.

أسعار الحديد اليوم في مصر

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر 3-3-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- حديد المراكبي، سجل 47 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و750 جنيهًا للطن.

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و300 جنيه.