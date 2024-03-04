سعر طن الحديد اليوم الاثنين 4-3-2024 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر الحديد اليوم الاثنين، في الأسواق، ذلك بالتزامن مع التراجعات المتتالية التي شهدها سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، ليشهد سعر الحديد الاستثماري انخفاضا حادا وصل لـ 3756 جنيها من سعر الطن، حيث سجل سعر الطن 50 ألفا و699 جنيها، بينما شهد سعر طن حديد عز انخفاضا هو الآخر وصل لـ2869 جنيها للطن، حيث سجل سعر الطن منه 52 ألفا و294 جنيها للطن.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض سعر طن الحديد اليوم الاثنين في مصر، بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية اليوم، وفقا لآخر تحديثات أسعار الاتحاد العربي للحديد والصلب.

أسعار الحديد اليوم في مصر

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم الاثنين 4-3-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- الحديد الاستثماري، سجل 50 ألفا و699 جنيها.

- حديد عز، سجل 52 ألفا و294 جنيها.

- حديد المراكبي، سجل 47 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و750 جنيهًا للطن

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و300 جنيه.