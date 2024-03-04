تراجع 20 جنيه بالكيلو.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الفراخ في رمضان.. عاجل

زف أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة التثمين باتحاد عام منتجي الدواجن ونائب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار الدواجن بالسوق قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

انفراجة في أسعار الدواجن

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على cbc، أنه يوجد انفراجة في أسعار الدواجن بعد انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة 20% الذي انعكس على سوق الدواجن والبروتين بشكل عام، لافتا إلى أن انخفاض الدولار هو سبب هذه الانخفاضات.

تراجع الأسعار

ولفت إلى وصول سعر كيلو الدواجن لـ 80 جنيها في الأسبوع الاول في رمضان، ثم بعد ذلك نزول الأسعار سيكون بشكل بطيء لمراعاة المتجين، ومكاسبهم ضمانا للقيام بدورات أخرى.