«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: لا تنخدعوا بالتغير المفاجئ في درجات الحرارة

حالة تقلب يشهدها طقس اليوم الاثنين، وفق ما استعرضه برناج 8 الصبح المُذاع عبر فضائية DMC، إذ توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

تحذير أطلقته «الأرصاد» بشأن حالة الطقس اليوم، وبخاصة خلال ساعات الليل، إذ أنه من المرجح أن تشهد أجواء باردة ليلا وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب أنحاء البلاد، كما حذرت من تقلبات الطقس خلال شهر مارس، ومن الانخداع في حرارة النهار: «لا تنخدعوا».

هيئة الأرصاد الجوية، شددت على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم منعا من الإصابة بنزلات البرد الحادة خلال تلك الفترة من العام: التزموا بعدم تخفيف الملابس بشكل كامل.

الظواهر الجوية اليوم

وقالت «الأرصاد»، إن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم الاثنين، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصا لوجود نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 15 والعظمى 23

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 15 والعظمى 23

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 14والعظمى 23

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10 والعظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 والعظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 والعظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 والعظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 والعظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 والعظمى 28

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14 والعظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 11، والعظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 والعظمى 24

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 10 والعظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10 والعظمى 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 11 والعظمى 25