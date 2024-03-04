ضياء السبيري: مصر حققت طفرة في الزراعة.. و«فاو» تشيد بالحفاظ على أمننا الغذائي

أكد الكاتب الصحفي ضياء السبيري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع إحداث نهضة بالقطاع الزراعي في مصر، ما أوضحه مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، شو دونيو، والوفد المرافق له، خلال زيارته البلاد، موضحا أن «فاو» شعرت بوجود نهضة حقيقية في مصر بالقطاع الزراعي.

مشروعات زراعية تمولها «فاو»

وأضاف السبيري خلال استعراضه ما نُشر في الصحف الصادرة اليوم الاثنين، لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أن منظمة فاو تمول المشروعات في جميع الأنشطة الزراعية، فضلا عن تضمين مشروعات في مجال العمل الفني والأنشطة الزراعية المختلفة، منها مشروعات تتعلق بالتنمية الريفية وتحسين واستنباط السلالات النباتية وتطوير السلالات الحيوانية ودعم نظم الري الحديث والحقل الحديث ودعم المرأة الريفية والشباب.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل مدير عام المنظمة لإبرام عددا من الاتفاقيات، ما يعد مؤشرا جيدا في ظل أزمة الغذاء العالمية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أن الدولتين مصدرتان للقمح، ومصر بلد مستورد للأقماح، إذ نحتاج 100 مليار رغيف خبز سنويا، وكان لا بد من إيجاد بدايل: «بنتكلم عن مشروعات واستصلاح أراضي، ودا خلى الرقعة الزراعية في مصر تجاوزت الـ6 ملايين فدان منذ 2014».

وأكد أن إنتاجية الفدان اختلفت كثيرا منذ عام 2014، من خلال استخدام أحدث الأجهزة المتطورة لزيادة إنتاجية الفدان: «استحدثنا سلالات جديدة من المحاصيل، ودعم الفلاح خلال السنوات الماضية كان له الأثر الجيد على الإنتاجية، من بينها التأمين الصحي للفلاح، والعلاقات مع الفاو، ما انعكس على القطاع الزراعي، إذ أشادت فاو بأمننا الغذائي، لأن مصر أخدت خطوات كبيرة جدا على أرض الواقع، ومصر من أقل الدول تأثرا بأزمة روسيا وأوكرانيا».

وعن معرض ديارنا، استعرض السبيري ملف «الوطن» بعنوان النسخة الـ66 للمعرض تضم معروضات لـ450 من الحرفيين، ومشاركات من السودان وسوريا وفلسطين، مؤكدا أن المعرض أصبح يمثل نافذة تسويق مهمة لمنتجات الشباب، إضافة إلى انخفاض أسعاره: «المعرض بقى بيضم عارضين من كل حتة في مصر، وهو فرصة لتسويق منتجات الشباب، وكمان مش هتلاقي أرخص من أسعاره».

وأشار إلى أن معرض ديارنا مهم جدا للاقتصاد الوطني: «عندنا 2.5 مليون حرفي ممثلين لأسرهم، عندنا عدد كبير جدا من القرى متميزة في هذا الملف، زي الفيوم وأسيوط وبني سويف، عندنا أكثر من 6 محافظات متميزة في العمل الحرفي، والدولة مهتمة بهم جدا، وفي تواصل بين الحرفيين والعميل بشكل مباشر من خلال هذا المعرض».

تنوع في دراما «المتحدة»

دراما «المتحدة»، أحدثت تنوعا وإثراء يرضي كل الأذواق والفئات، وفق ما أكده الكاتب الصحفي ضياء السبيري: «الشركة المتحدة ستقدّم دراما احترافية خلال شهر رمضان 2024، وحققت إنجازًا كبيرًا، إذ تعرض الخريطة الرمضانية قبل رمضان بوقت كاف، ما يؤكد التنظيم المميز والعمل الاحترافي للشركة».