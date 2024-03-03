توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار الأجواء وانحسار سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المحتملة، مشيرة إلى أنه يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت «الأرصاد الجوية»، أنه تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه تنحسر فرص سقوط الأمطار غدا الاثنين وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين 4-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 6-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.