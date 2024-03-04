توقيع الكشف الطبي على 1334 مريضا في قافلة مجانية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1334 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية السلام بمركز بني مزار على مدار يومي 28 و29 فبراير الماضيين، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي على 1334 مريضا

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، إذ جرى توقيع الكشف الطبي على 286 حالة جراحة، 245 باطنة، 373 أطفال، 42 أسنان، 69 حالة نساء، 79 تنظيم الأسرة، 122 جلدية، 118 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار إلى إجراء 188 تحليلًا متنوعا و3 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة سينية و80 كشف مبكر للضغط والسكر و4 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ100 متردد.