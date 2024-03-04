رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

توقيع الكشف الطبي على 1334 مريضا في قافلة مجانية بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
12:47 م | الإثنين 04 مارس 2024
قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1334 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية السلام بمركز بني مزار على مدار يومي 28 و29 فبراير الماضيين، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي على 1334 مريضا

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، إذ جرى توقيع الكشف الطبي على 286 حالة جراحة، 245 باطنة، 373 أطفال، 42 أسنان، 69 حالة نساء، 79 تنظيم الأسرة، 122 جلدية، 118 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار إلى إجراء 188 تحليلًا متنوعا و3 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة سينية و80 كشف مبكر للضغط والسكر و4 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ100 متردد. 

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا: طفرة هائلة في التعليم وإنشاء 213 مدرسة بقرى «حياة كريمة»

«الداخلية» تعيد مليونا و600 ألف جنيه لتاجر بعد سرقتها في المنيا

وفد «تضامن المنيا» يتابع أوضاع المسنين بدور الرعاية

بيع 6250 شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه في المنيا
بقلم اسلام فهمي