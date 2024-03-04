«يونيسف»: دعم 1000 روضة وعدد من مراكز تنمية الطفولة المبكرة في مصر

أكد جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، أن المنظمة تقف بقوة وعزم إلى جانب الحكومة المصرية الرشيدة، وتعرب عن التزامها الراسخ بضمان حصول كل طفل في مصر على الرعاية والدعم الذي يحتاج إليه منذ الولادة، موضحا أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها اليونيسف، بجانب تواجدها وحضورها الميداني، يضعنا في مكانة فريدة تتيح لنا الإسهام في مختلف القطاعات، وتعزيز التدابير والجهود المبذولة على صعيد المجتمع بأسره، فضلًا عن الارتقاء بالنظم من أجل دعم ومؤآزرة الآباء ومقدمي الرعاية والأسر.

تطوير البرامج الرامية لتعزيز تنمية الطفولة

وأضاف هوبكنز خلال كلمته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة بحضور عدد من الوزراء، أن اليونيسف تتعهد بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، للعمل على تطوير السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تنمية الطفولة المبكرة، وتدعم اليونيسف بالفعل ما يقرب من 1000 روضة من رياض الأطفال، ومراكز تنمية الطفولة المبكرة في جميع أنحاء مصر.

واستكمل أن علاوة على ذلك، فإن الشراكة بين اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والأمومة تكتسب أهمية كبيرة لإنشاء آليات تنسيق مستدامة ومتعددة القطاعات، وهي ضرورية أيضًا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وضمان العمل المتماسك والفعال.

دمج مبادرات تنمية الطفولة

وأضاف: «تعاوننا مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى ذات الصلة له أمر بالغ الأهمية لدمج مبادرات تنمية الطفولة المبكرة في الخطط الحكومية، وضمان اتباع نهج موحد لتنمية الطفولة المبكرة والحفاظ عليها باعتبارها أولوية وطنية، معربا عن خالص التهنئة بإطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ذات الأهمية الكبيرة والتي تأتي في الوقت المناسب تمامًا».