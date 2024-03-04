«محلية النواب»: تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل 179 مليون جنيه

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات واسعة لمحافظ القاهرة خلال مناقشة طالب النائب محمد راضي، بشأن عدم تحصيل محافظة القاهرة الرسوم المقررة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك مخازن سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار.

وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي، في تصريحات صحفية اليوم، إنّه طالب خلال الاجتماع بعدم تحميل التجار أعباء مالية إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أنّ تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل 179 مليون جنيه قيمة المخازن.

وتساءل راضي «أين الجهاز المركزي للمحاسبات من تلك المخالفات التي نفذها مسؤولي المحافظة من أجل الحفاظ على المال العام؟، ومن المسؤول عن عدم تحصيل الرسوم من التجار وفق قرار رئيس مجلس الوزراء».