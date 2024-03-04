«جولد بيليون»: الذهب يسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع عالميا

افتتحت أسعار الذهب العالمي تداولات الأسبوع على ارتفاع ليتداول بالقرب من أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد المكاسب الكبيرة التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، بسبب البيانات الأمريكية الضعيفة التي زادت من التوقعات ببدء تخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو المقبل.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.2%، ليسجل أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 2088 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2082 دولارا للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2085 دولار للأونصة.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي

وبحسب «جولد بيليون»، يأتي هذا بعد ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3%، استطاع خلاله أن يخترق مستوى المقاومة الهام 2050 دولارا للأونصة، ليصل الذهب إلى مستهدفه عند 2080 دولارا، ويتخطاه ليغلق عند 2082 دولارا للأونصة.

وكانت البيانات الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل الحاد، فقد صدرت بيانات أداء القطاع الصناعي التي أظهرت توسع انكماش القطاع الصناعي الأمريكي خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى تراجع في ثقة المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد.

وقبل هذا جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي لتظهر استمرار تراجع التضخم على المستوى السنوي، لتعمل هذه البيانات مجتمعة على دفع التوقعات إلى التزايد أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في يونيو القام، ذكرت «جولد بيليون».

خفض سعر الفائدة في يونيو المقبل

وذكرت المؤسسة، أن الأسواق تضع تسعير حالياً بنسبة 70%، حيث سيبدأ البنك الفيدرالي في خفض الفائدة خلال اجتماعه في شهر يونيو، لترتفع التوقعات في الأسواق بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي.

يذكر، أن الارتفاع الذي شاهدناه في أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية ربما كان أيضًا بسبب عمليات تغطية مراكز البيع المكشوفة، حيث تشير القفزة الكبيرة بهذا الحجم في فترة قصيرة إلى أن بعض مراكز البيع قد تم تغطيتها لعطي السعر دفعة كبيرة لأعلى.

وأكدت «جولد بيليون»، أن الدولار الأمريكي سيظل داخل نطاق التذبذب الذي يسيطر على تحركاته منذ أربع أسابيع، وهو الأمر الذي يعد حيادي بالنسبة لتأثيره على أسعار الذهب.