ضعف المياه في مركز ناصر ببني سويف لمدة 36 ساعة لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، ضعف المياه بمركز ومدينة ناصر، نظرًا للقيام بأعمال تطهير في محطة مياه أشمنت لذا ستعمل المحطة بنصف طاقتها.

مواعيد ضعف المياه

وأوضحت في بيان صحفي، أنّ ضعف المياه سيكون اعتبارًا من الساعة 8 صباح الغد وحتى 8 مساء الأربعاء المقبل لمدة 36 ساعة.

واعتذرت الشركة عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير وضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية كافة بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، وأن الخط الساخن 125 متاحًا لاستقبال اتصالات المواطنين من أي تليفون أرضي.