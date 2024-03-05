9 نصائح لتربية الأطفال في غياب الأب.. من وحي مسلسل بقينا اتنين

في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يناقش مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، قصة زوجين يحدث بينهما بعض الخلافات الأسرية تصل إلى الطلاق، لتخوض الزوجة تجربة تعد الأكثر تعقيدًا بين القضايا الاجتماعية، خاصةً حالة وجود أطفال، الأمر الذي يفتح بابًا من التساؤلات من قبل الأمهات اللاتي مررن بتجربة الطلاق في الحياة الواقعية، حول الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال في غياب الأب.

تربية الأطفال بعد الطلاق

تربية الأطفال عادة ما تقع على كاهل الأم بعد حدوث الطلاق، خاصة عند غياب الأب عن المشهد، ليوضح الدكتور كريم محب، أخصائي الطب النفسي والاستشارات الأسرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال في هذه التجربة الشاقة، باتباع بعض النصائح الضرورية.

نصائح لتربية الأطفال في غياب الأب