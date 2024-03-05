9 نصائح لتربية الأطفال في غياب الأب.. من وحي مسلسل بقينا اتنين
كتب:
إسراء عبد العزيز
05:13 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
مسلسل بقينا اتنين
في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يناقش مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، قصة زوجين يحدث بينهما بعض الخلافات الأسرية تصل إلى الطلاق، لتخوض الزوجة تجربة تعد الأكثر تعقيدًا بين القضايا الاجتماعية، خاصةً حالة وجود أطفال، الأمر الذي يفتح بابًا من التساؤلات من قبل الأمهات اللاتي مررن بتجربة الطلاق في الحياة الواقعية، حول الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال في غياب الأب.
تربية الأطفال بعد الطلاق
تربية الأطفال عادة ما تقع على كاهل الأم بعد حدوث الطلاق، خاصة عند غياب الأب عن المشهد، ليوضح الدكتور كريم محب، أخصائي الطب النفسي والاستشارات الأسرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال في هذه التجربة الشاقة، باتباع بعض النصائح الضرورية.
نصائح لتربية الأطفال في غياب الأب
- طلب الدعم عندما تحتاجين إليه من الأشخاص المناسبين.
- صارحي أطفالك حسب عمرهم، بانكِ تمرين بتجربة صعبة، وطمئنيهم بأنكم سويًا ستتمكنون من الخروج منها بأفضل حال.
- تواصلي مع أطفالك بشكل إيجابي، وتجنبي استخدام الضرب والتوبيخ كعقاب حتي لا يتجنبك الأطفال، ويبدأون في سؤال أنفسهم «هل الأب كان سيعاملهم نفس المعاملة السيئة أم أفضل؟، وتبدأ المقارنات داخل عقولهم».
- انتبهي لأبنائك خاصةً إن كانوا في سن المراهقة، لأنهم سيكونون أكثر عرضة للاكتئاب، لعلمهم بأسباب الطلاق.
- اشغلي وقت أبنائك المراهقين حتى لا يختلطوا بأصدقاء السوء الذين يجعلون مهمة تربيتهم تزداد صعوبة.
- تحملي المسؤولية، وحال كان ابنك الأكبر ما زال في مرحلة الطفولة، لا تحملية مسؤولية ليست مناسبه له، حتى لا يفقد الشعور بالأمان منذ الصغر، ولا تجعليه يحل محل والده، وأنه رجل المنزل إلا في الوقت المناسب عندما يصل للمرحلة العمرية المناسبة لذلك.
- احذري تدليل أطفالك بشكل مبالغ لتعويضهم عن غياب الأب، حتى لا تفقدي السيطرة عليهم.
- قومي بوضع حدود مناسبة لكل طفل حسب عمره، واشرحي لهم أن المنزل له قواعد، حتي لا يميلوا عن العادات والتقاليد لعدم وجود أب.