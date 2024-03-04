تدشين برنامج «أسرة» لدعم وتنمية الثقافة الصحية بقنا

دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برنامج «أسرة» لدعم وتنمية الثقافة الصحية السليمة للأسر بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة للحد من المشكلة السكانية.

ويعد برنامج أسرة أحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذه هيئة باث فايندر إنترناشونال بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمواجهة القضية السكانية، وما يتعلق بها من مشكلات الزواج المبكر وختان الإناث والتسرب من التعليم، وغيرها من القضايا التي تُعيق حركة التنمية.

وأكد محافظ قنا أن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المُقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن برنامج «أسرة» يمثل قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات الخاطئة.

وأوضح أن برنامج «أسرة» يهدف إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لتساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.

آلية عمل البرنامج

فيما أشار الدكتور محمد أبو نار رئيس فريق عمل برنامج أسرة ، إلى أن اختيار أماكن عمل المشروع بمحافظة قنا، تم طبقا لمؤشرات تنموية صحيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضح أنه سيتم تنفيذ البرنامج على مدار 3 أعوام في إدارات قوص بعدد 34 وحدة، ونقادة بعدد 12 وحدة، والوقف بعدد 7 وحدات، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج في وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بعدد 6 وحدات، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي سيعمل بها برنامج أسرة 77 وحدة صحية.

ولفت إلى أنه يجري تدريب الأطباء والتمريض بالعيادات المتنقلة بإدارات قوص ونقادة والوقف وعددها 3 عيادات.

وقال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن أهم التدخلات التي سيقوم بها برنامج أسرة على مستوى محافظة قنا، وإداراتها الصحية، هي تنفيذ دورات تدريب المدربين من مديرية الصحة والسكان، وغيرهم من المسؤولين المعنيين على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية التابعة لها.

تطوير مهارات فرق الإشراف

وتتضمن الدورات برامج تدريب المدربين على بناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة، والإدارات التابعة لها، وتنفيذ وإدارة حملات التوعية، وتغيير السلوك المحلية، وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيري، بالإضافة إلى مساعدة كوادر المحافظة والإدارات الصحية، والتي تم بناء قدراتها على توسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة، وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج.