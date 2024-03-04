أستاذ في الاقتصاد الزراعي: قرارات الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع خطوة مهمة

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ في الاقتصاد الزراعي، إن التصريحات المتعلقة بسرعة الإفراج الجمركي عن بعض السلع الموجودة في مختلف المواني المصرية هي قرارات في غاية الأهمية، تتعلق باستقرار السوق.

استقرار أسعار السلع في الأسواق

وأضاف صيام خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن التغييرات العنيفة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية أدت إلى تعرض أسواق الأعلاف بصورة خاصة إلى اهتزازات وتقلبات بطريقة عنيفة، لكن الدولة استطاعت مواجهة ذلك، وجرى السيطرة على أسعار السلع في الأسواق، والتي تشهد تراجعا ملحوظا حتى الآن.

تحقيق الانضباط في السوق

وأوضح أنه بعد التدفق الدولاري الذي حدث نتيجة مشروع تطوير رأس الحكمة، استطاعت الدولة تحقيق الانضباط في السوق، وأعطت الأولوية لمستزمات الإنتاج والأدوية والأعلاف، مشيرا إلى أن هذه القرارات مهمة جدا بالنسبة للقطاع الحيواني.