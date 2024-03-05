«التعليم» تنفذ مبادرة عن المشروعات القومية في المدارس

وجهت وزارة التربية والتعلىم والتعلىم الفني خطابًا للمديريات التعلىمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتفعيل وتنفيذ مبادرة عن المشروعات القومية على مستوى المدارس، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأكّدت الوزارة، التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس، بتفعيل المبادرة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

خطة تفعيل وتنفيذ مبادرة عن المشروعات القومية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، خطة تفعيل وتنفيذ مبادرة عن المشروعات القومية على مستوي المدارس:

- المشروع العاصمة الإدارية: يتم تنفيذه في الأسبوع الثاني من شهر مارس.

- مشروع قناة السويس الجديدة: يتم تنفيذه الأسبوع الثالث من شهر مارس.

- مشروع حياة كريمة: يتم تنفيذه في الأسبوع الرابع من شهر مارس.

- مشروع بديل العشوائيات: يتم تنفيذه الأسبوع الأول من شهر أبريل.

- مشروع التطور في وسائل النقل السريع: يتم تنفيذه الأسبوع الثالث من شهر أبريل.

النشاط

- كلمة في الإذاعة المدرسية.

- مجلة الحائط الإلكتروني مطوية لافتات.

- مسابقات، بحث، معارض.

- ندوات ومحاضرات ومناظرات مسرحية.

- عروض فيديوهات على الصفحات الإلكترونية الرسمية على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة.

الأدلة والشواهد

- نماذج لكلمات في الإذاعة المدرسية - مجلات حائط- إلكترونية - مطويات ومطبوعات ومسابقات فنية وثقافية واجتماعية ورياضية وندوات، ومحاضرات ومناظرات ومسرحيات تعليمية عن القيم.