خبير مصرفي: سعر الدولار سيهبط في السوق الموازية بأكثر من 45% خلال أيام

تحدث الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن تفاصيل مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة» ودوره في السيطرة على سعر الدولار بالسوق الموازية، موضحًا أن ما يحدث الآن من انخفاض لسعر الدولار بالسوق الموازية هو تصحيح للوضع.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن سعر الدولار بالسوق الموازية سيسجل هبوطا بأكثر من 45% خلال أيام وتوقعات بحدوث مزيد من التراجع في سعره خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الانخفاض الذي يحدث في التوقيت الحالي نتيجة حجم المضاربات التي حدثت في الفترة الماضية، مشددًا على أن والانخفاض نتيجة الإفصاح عن مشروع «رأس الحكمة».

مضاربات صريحة في الدولار

وأشار إلى أنه كان يتم التعامل مع الدولار على أنه سلعة، متابعًا: «فما كان يحدث في السوق كان مضاربات صريحة».