طارق النهري: متحمس لمسلسل المعلم.. والشخصية مختلفة تماما

كشف الفنان طارق النهري، تفاصيل مشاركته في مسلسل المعلم، مع الفنان مصطفى شعبان، المقرر عرضه خلال سباق مسلسلات رمضان 2024.

تفاصيل مشاركة طارق النهري في مسلسل المعلم

وأوضح طارق النهري، أنه يجسد شخصية معلم، يدعى شداد في سوق السمك، مؤكدًا أنه يتحمس لدوره في المسلسل لأنه يختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمها من قبل.

وأضاف النهري: «من المتوقع الانتهاء من تصوير المسلسل في منتصف رمضان، ويتبقى مشاهد قليلة، مشيرًا إلى تصوير المشاهد في أكثر من محافظة بين مصر والسويس.

مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم، في إطار الدراما الاجتماعية حول معلم يدعى حامد وهو تاجر سمك، ويعيش وسط عائلته في حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات ومشكلات مع تجار سوق السمك، وعليه التصدي لهم.

مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، منذر رياحنة، سلوى خطاب، طارق النهري، سلوى عثمان، علاء زينهم، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف