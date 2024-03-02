طبيبة أسنان وفنانة شهيرة تشارك في مسلسل المعلم.. من هي؟

ملحمة فنية ضخمة تشهدها شاشات التليفزيون المصرية مع بداية شهر رمضان الكريم، فتتنوع الأعمال الدرامية بين الإثارة والكوميدي والأكشن، كما تدور أحداث بعضها في إطار وأجواء شعبية، منها مسلسل «المعلم» الذي يؤدي دور البطولة به الفنان مصطفى شعبان، ويشاركه عدد من الفنانين الكبار، منهم فنانة شهيرة تعمل طبيبة أسنان وما زالت تمارس مهنتها في الطب حتى الآن بجوار التمثيل.. فمن هي؟

سهر الصايغ تشارك في مسلسل «المعلم»

تشارك الفنانة سهر الصايغ في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية «زمزم» في مسلسل «المعلم»، والتي سبق لها قطع مسيرة فنية طويلة، قدمت خلالها العديد من الأعمال الفنية الشهيرة التي رسَّخت في أذهان المشاهدين ونالت إعجابهم، منها مشاركتها في مسلسل «رمضان كريم»، ومسلسل «كفر دلهاب»، ومسلسل «حبيشة».

فنانة وطبيبة أسنان

وإلى جانب مهنة التمثيل التي تعمل بها الفنانة سهر الصايغ فهي ما زالت تمارس مهنتها الأساسية الأخرى كطبيبة أسنان، وهو ما لا يعرفه كثيرون من جمهورها ومحبيها الذين اقتصرت معرفتهم عنها على أنها ممثلة شابة تتمتع بقدر كبير من الموهبة، بحسب موقع «سينما كوم».

وكانت الفنانة سهر الصايغ في وقت سابق أعلنت لجمهورها مشاركتها في مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها مُعلقة: «زمزم المعلم رمضان 2024».

أحداث مسلسل المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم حول مواجهة كبيرة وحرب من نوع خاص بين كبار تجار السمك بالسوق، ويسعى «المعلم» من خلال الأحداث للحفاظ على نفوذه وسطوته ضمن سطوة كبار التجار، ليصبح واحدًا منهم في يوم من الأيام، ويشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد بدير، سلوى خطاب، حجاج عبدالعظيم، انتصار، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم.

ويمكن لكل محبي دراما رمضان متابعة مسلسل «المعلم» مجانًا من خلال مشاهدة قناة «الحياة»، ولمن لا يسمح له الوقت بمشاهدة حلقات المسلسل في الأوقات المحددة لها، يمكنه متابعه سير الأحداث من خلال منصة «WATCH IT» الإلكترونية، والتي يمكن الوصول إلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال النقر على هذا الرابط.