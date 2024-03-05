أكلات موفرة دون لحوم أو فراخ في رمضان.. «قيمتها الغذائية عالية»

في كثير من الأحيان تلجأ ربات البيوت لإعداد أكلات بمذاق لذيذ وشهي دون لحوم أو فراخ للتوفير في الميزانية، ولأنها مفضلة عند الجميع ومشبعة، وبها عناصر غذائية تمد بها الجسم على الرغم من عدم احتوائها على بروتينات، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مكونات وطريقة عمل أكلات موفرة لمصروف البيت دون لحوم أو فراخ، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل المسقعة دون لحم مفروم

المكونات:

- باذنجان رومي.

- فلفل رومي.

- عصير طماطم.

- ثوم مفروم.

- خل.

- طماطم مبشورة.

- سكر.

- ملح.

- فلفل.

- كمون.

- زيت.

طريقة عمل المسقعة

1- قومي بتصفية الباذنجان والفلفل جيدًا.

2- شوحي الفلفل والباذنجان مع الثوم على النار، ثم ضيفي الطماطم والخل والملح والفلفل والكمون وعصير الطماطم.

3- حمري أصابع البطاطس في الزيت نصف تحميرة.

4 - قومي برص شرائح الباذنجان في صينية بايركس، مع الفلفل الرومي والبطاطس المحمرة.

5- تدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل البصارة

ومن بين الأكلات الموفرة أيضا طريقة عمل البصارة والتي يمكن استعراضها في السطور التالية:

المكونات

- كوب فول مدشوش.

- بصلة مفرومة.

- ثوم مفروم.

- شبت مفروم.

- بقدونس مفروم.

- كزبرة خضراء مفرومة.

- كمون ناعم.

- نعناع جاف.

- زيت.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة تحضير البصارة

1- طريقة عمل البصارة المصرية، تبدأ من تقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة، ثم شوحيه مع الثوم المفروم في الزيت على النار.

2- ضيفي الفول المدشوش بعد غسله جيدًا في الماء، والشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين للخليط السابق، ثم ضيفي النعناع والكمون والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.

3- اتركي الخليط على النار حتى تمام النضج.

4- في الخطوة الرابعة، اضربي الخليط فى الخلاط الكهربي.

5- اخرجيه من الخلاط الكهربائي، وضعي الخليط على النار مرة أخرى، واتركي حتى يغلى.

6- على الجانب الآخر، حمري شرائح البصل فى الزيت وضيفي لها ملح، ثم ارفعيها من على النار.

7- صبي البصارة في أطباق التقديم، وضعي على الوجه البصل المحمر وقدميها.

طريقة عمل العجة

المكونات

- 6 بيضات متوسطة لـ عمل العجة.

- كوب من البقدونس المفروم.

- نصف كوب من الكزبرة الناعمة.

- ربع كوب من الشبت.

- نصف ثمرة فلفل أصفر وأحمر مقطع إلى قطع صغيرة.

- نصف فلفلة خضراء مقطعة قطع صغيرة.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار (اختياري).

- بصلة متوسطة الحجم مفرومة صغير.

- 1 طماطم متوسطة الحجم ومقطعة صغير.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

- نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

- إضافة مكعبات من البطاطس الصغيرة المقلية.

طريقة تحضير البصارة

1- توضع 2 ملعقة من الزبدة مع ملعقة من الزيت.

2- يضاف البصل ويقلب جيدًا حتى يصبح ذهبي اللون ويذبل.

3- يرفع البصل من على النار ويوضع مكانه الطماطم والبطاطس في حالة استخدامها.

4- تقلب ويضاف لهم الفلفل الألوان والحار والبقدونس والكزبرة والشبت وتقلب جيدًا.

5- في وعاء خارجي اخفقي البيض جيدًا واضيفي له الملح والفلفل الأسود والبهارات.

6- قومي بتسخين الفرن مسبقًا واستخدمي صينية ضعي بها ملعقة من الزبد.

7- اضيفي الخليط الذي قمنا بتحضيره مسبقًا والبيض المخفوق ويقلب.

8- يدخل الفرن لمدة ثلث ساعة أو حتى يتحمر الوجه ويقدم مع الخبز.

طريقة عمل كباب الباذنجان

المكونات

- باذنجان أسود كبير

- ثوم

- بصل

- بقدونس مفروم

- لحم مفروم

- ملح

- فلفل

- زيت

طريقة تحضير كباب الباذنجان

1- اخلطي البصل والثوم مع الملح والفلفل، وضيفي اللحم المفروم.

2- اخلي الباذنجان من الداخل ثم احشيه بالخلطة المعدة مسبقا.

3- ضعيه في طبق حتى يتماسك اللحم مع الباذنجان.

4- قطعي الباذنجان إلى نصفين ثم شوحية بواسطة الزيت.

5- قلبي الباذنجان من الجهة الأخرى واتركوه حتى تمام النضج، ثم ضعيه على شواية الفحم، واتركيه حتى تمام النضج.