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دراما المتحدة

رئيس «الفنون التشكيلية»: مبادرة «الوطن» تكمل جهود الدولة في دعم «قادرون باختلاف»

كتب:

إلهام الكردوسي
06:00 م | الإثنين 04 مارس 2024
مبادرة الوطن

مبادرة الوطن

أشاد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والقائم بأعمال رئيس صندوق التنمية الثقافية، بمبادرة جريدة «الوطن» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة.

الوطن والمتحدة يترجمان مسلسلات رمضان لـ«قادرون باختلاف»

ووصف «قانوش» المبادرة بـ«العظيمة» وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هذه المبادرة التي تتبناها جريدة (الوطن) مع الشركة المتحدة شيء عظيم وتكمل جهود الدولة المصرية ووزارة الثقافة، التي تسعى إلى مراعاة احتياجات ذوي القدرات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراعاة قادرون باختلاف».

وأضاف رئيس قطاع الفنون التشكيلية: «تعمل وزارة الثقافة على تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا السياق، من خلال عدة مبادرات، منها ترجمة أفلام الرسوم المتحركة للأطفال بتعليق صوتي للمكفوفين، كما ندرس ترجمة عروض ملتقى الرسوم المتحركة التي تتم شهريًا في صندوق التنمية الثقافية بلغة الإشارة».

ترجمة تعليقات المتاحف بلغة برايل

وأشار إلى تعاون بين قطاع الفنون التشكيلية وإحدى كليات اللغات من أجل ترجمة تعليقات داخل المتاحف، مكتوبة بأكثر من لغة بطريقة برايل في المتاحف الفنية والقومية التابعة للقطاع للمكفوفين.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي