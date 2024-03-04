من هي وردشان مجدي بعد ظهورها في برومو مسلسل صدفة؟

أدوار مختلفة برعت في تقديمها الفنانة الشابة وردشان مجدي، خلال الأعوام الماضية، وعادت مرة أخرى لتلفت الأنظار إليها من خلال البرومو التشويقي لمسلسل صدفة، إذ ظهرت بملامحها المتألقة تشارك في بطولته ضمن كوكبة من النجوم، تنافس في سباق دراما رمضان المقبل، بشخصية «سلمى»، طالبة في المدرسة تقع في حب زميلها وتبدأ قصتها في العمل.

مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل صدفة، في قالب درامي ممزوج بالكوميديا، وكشفت وردشان مجدي تفاصيل دورها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «بسم الله الرحمن الرحيم، انتظروني في مسلسل صدفة بشخصية سلمى على شاشات المتحدة»، إذ يشارك نخبة من أهم نجوم التمثيل بطولة الفنانة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، رشدي الشامي، فراس سعيد، رحاب الجمل، ميار الغيطي، عصام السقا، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.

من هي وردشان مجدي؟

بالتزامن مع ظهور وردشان مجدي خلال برومو مسلسل صدفة، نقدم معلومات عنها بحسب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به:

وُلدت عام 1998، أي تبلغ 26 عامًا.

أحبت وردشان مجدي التمثيل والغناء منذ الصغر.

تخرجت في كلية الحقوق.

بدأت حياتها الفنية من خلال أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

أحيت حفلات كثيرة خلال عام 2018 من خلال الأوركسترا.

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

شاركت في مسلسل «إلا أنا» في حكاية «بدون ضمان»، ومسلسل «موسى»، و«دايمًا عامر»، و«اعمل إيه»، و«علاقة مشروعة».

عرفت بدعمها للقضية الفلسطينية.

أحبت وردشان مجدي الفن وبدأت الغناء والتمثيل منذ الصغر، ووفقًا لحديث سابق لها: «بحب التمثيل من وأنا صغيرة، بحب جدًا أتقن في الأدوار، وكل دور بدخله مببقاش متوقعة ردود الفعل، لكن ربنا دايمًا بيق معانا».