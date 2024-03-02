بعد غيابه 3 سنوات.. الفنان تامر يسري يعود من جديد بمسلسل صدفة

يعود الفنان تامر يسري إلى الشاشة من جديد، بعد غياب 3 سنوات، ليؤدي دورًا محوريًا، في مسلسل صدفة، وينتظر عدد كبير من الجمهور مشاهدته، بعد خطف الأنظار، خلال أعماله السابقة، خاصة مسلسلي نصيبي وقسمتك، وهبة رجل الغراب.

شارك الفنان تامر يسري، في مسلسل صدفة، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024، وتدور قصته حول فتاة شعبية تدعى «صدفة»، تكتشف سرًا خطيرًا عن مصفف الشعر الخاص بها، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، في إطار اجتماعي مشوق.

فريق عمل مسلسل صدفة

مسلسل صدفة من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويشارك في العمل الدرامي مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم تامر يسري، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أيمن سلامة.

آخر ظهور للفنان تامر يسري

وكان آخر ظهور للفنان تامر يسري، في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، حكاية «تاج رأسنا بابا»، والذي تم عرضه في عام 2021، أي منذ 3 سنوات، ليعود من جديد بالعمل في مسلسل صدفة، وينتظره الجماهير خلال السباق الرمضاني، خاصة بعد نشر صورته على أحد بوسترات العمل الدرامي.

بداية الفنان تامر يسري بالدراما

بدأ الفنان تامر يسري، الظهور في الأعمال الدرامية، من خلال من مسلسل الأصدقاء، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2002، واستطاع أن يخطف الأنظار في ذلك الوقت، ليؤدي العديد من الأدوار المهمة، في تاريخ الدراما، منها مسلسل كريمة كريمة، هبة رجل الغراب، وآخرها نصيبي وقسمتك، ومسلسل صدفة في رمضان 2024.