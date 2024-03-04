حتى لو كنت موظفا جديدا.. اعرف مرتبك هيبقى كام بالزيادة

ينتظر المواطنون، وتحديدًا العاملون في القطاع الحكومي بالدولة، مرتبات شهر مارس الجاري، الذي تفصلنا عنه أيام، خاصة أنها ستكون بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الماضية لدعم المواطن وتحسين المعيشة.

وحددت وزارة المالية أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وهي 5 أيام، موزعة كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر مارس

- 21 مارس 2024 الموافق يوم الخميس.

- 24 مارس 2024 الموافق يوم الأحد.

- 25 مارس 2024 الموافق يوم الاثنين.

- 26 مارس 2024 الموافق يوم الثلاثاء.

- 27 مارس 2024 الموافق يوم الأربعاء.

وبالنسبة لجدول مرتبات شهر مارس 2024، بعد الزيادة الجديدة يكون كما يلي:

مرتبات شهر مارس بعد الزيادة

- 13 ألفا و220 جنيها، للدرجة الممتازة.

- 11 ألفا و220 جنيها، للدرجة العالية أو ما يعادلها.

- 9570 جنيها لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.

- 9200 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها.

- 7920 جنيها راتب الدرجة الثانية.

- 7370 جنيها هو راتب الدرجة الثالثة «التخصصية».

- 6820 جنيها يكون راتب الدرجة الرابعة.

- 6600 جنيه، هو للدرجة الخامسة الخدمات المعاونة.

- 6600 جنيه، للدرجة السادسة الخدمات المعاونة.

وأكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل الموظفين سواء كان جديدا أو الذي يعمل في الجهاز الإداري بالدولة، يمكنهم الحصول على الحد الأدنى للراتب الـ6 آلاف جنيه وذلك بعد حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي.