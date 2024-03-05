تفاصيل ومواعيد 6 مناقصات تشمل أعمال إحلال وتجديد وتوريدات بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن إجراء 6 مناقصات عامة في مجالات مختلفة، تشمل أعمال إحلال وتجديد وتوريدات، وإنشاء مبنى الحماية المدنية بحي غرب المدينة.

إنشاء مبنى الحماية المدنية بحى غرب

وقال مسئول بديوان عام محافظة المنيا، - فضّل عدم ذكر اسمه - في تصريحات لـ«لوطن»: إن المناقصة الأولى برقم 12، وهي عبارة عن إنشاء مبنى الحماية المدنية بحي غرب مدينة المنيا، وستكون بجلسة الساعة 10 صباحا يوم الإثنين 18 مارس الجاري، والتأمين الابتدائي 95 ألف جنيه.

وأضاف: «المناقصة الثانية رقم 13، وهي توريد سيارة 2 كابينه مكيفة مزودة بسارينة وفلاشر لشرطة المرافق، بجلسة الساعة 11 صباحا يوم الإثنين 18 مارس الجاري، والتأمين الابتدائي 36 ألف جنيه.

رفع كفاءة قاعة المحاضرات الأسبوعية

أما المناقصة الثالثة فبرقم 14، وهي إحلال وتجديد ورفع كفاءة قاعة المحاضرات الأسبوعية وتشييد وبناء جراج وبناء غرفة بالدور الثاني بقسم شرطة المرافق، بجلسة الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، والتأمين الابتدائي 18 ألف جنيه.

والمناقصة الرابعة رقم 15 : توريد أثاث وتجهيزات لشرطة المرافق، بجلسة الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، والتأمين الابتدائي 3500 جنيه.

والمناقصة الخامسة رقم 16، وهي توريد مساعدات فنية لشرطة المرافق بالمنيا، بجلسة الساعة 1 ظهرا يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، والتأمين الابتدائي 23 ألف جنيه.

والمناقصة السادسة والأخيرة برقم 17، وهي توريد معدات وأجهزة للحماية المدنية بالمنيا، بجلسة الساعة 12 ظهرا يوم الخميس 21 مارس الجاري، والتأمين الابتدائي 28 ألف جنيه.