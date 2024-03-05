مبادرة «الصحبة الحلوة»: تكريم 60 أما مثالية في شبين الكوم بالمنوفية

نجح عدد من الشباب تحت مسمى «الصحبة الحلوة» من إطلاق مبادرة لتكريم الأمهات المثاليات في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأم في الأيام المقبلة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

رحلات عمرة وتوزيع هدايا:

قال أحمد شندي، مؤسس كيان «الصحبة الحلوة»، إن الحفل سيقام اليوم في مدينة شبين الكوم لتكريم 60 من الأمهات المثاليات من خلال إعطائهن أدوات وأجهزة منزلية ودروع وشهادات تقدير بمناسبة قدوم عيد الأم، بالإضافة إلى وجود سحب على 10 رحلات عمرة سيتم تحديد الفائزين بها خلال الحفل.

التدقيق في اختيار الأمهات المثاليات:

وتابع «شندي» في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك عددًا كبيرًا من المتبرعين لإنجاح هذا الحفل، وتم اختيار الأمهات المثاليات عن طريق فريق متخصص في البحث عنهن لمعرفة مدى استحقاقهن للتكريم، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديرية التضامن في البحث عنهن.

يضم الكيان الشعبي «الصحبة الحلوة» عددًا كبيرًا من الشباب في 36 قرية تابعة لمركز شبين الكوم، ويقوم بتكريم النماذج التي تستحق في المناسبات السنوية المختلفة مثل تكريم أوائل الثانوية العامة وحفظة القرآن وغيرهم طوال العام.