توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة مؤقتة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، والظواهر الجوية، محذرة من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه تنحسر فرص سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، بينما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 5-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 6-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الخميس 7-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.