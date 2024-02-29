موجة حارة تضرب البلاد.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس غدا الجمعة

تشهد البلاد اليوم، ارتفاعًا في درجات الحرارة عن غير المعتاد، إذ وصلت درجات الحرارة الكبرى إلى 31 درجة مئوية على بعض أقاليم الجمهورية؛ وهو ما دفع الكثيرين لمعرفة أحوال طقس غدا الجمعة وموعد انتهاء ما يضرب البلاد حاليا من موجة حارة يشعر بها المواطنون.

موجة حارة تضرب البلاد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غدا الجمعة، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة، إذ ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتعرض البلاد غدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتوقعت أن يتأثر طقس غدا الجمعة بنشاط الرياح، التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 1-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.