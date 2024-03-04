رئيس «نظافة القاهرة»: العمل على تحسين منظومة النظافة لنيل رضا المواطن

أجرى اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة في أفرع الهيئة بالمنطقة الشمالية، حيث تفقد أعمال النظافة بشوارع فرع الهيئة بحي الشرابية، في إطار المتابعة المستمرة واليومية للوقوف على انتظام خطة التشغيل اليومية، بكافة أفرع الهيئة بالمنطقة.

توزيع العمالة

وناقش «الشرشابي»، مع مشرفي الوردية الصباحية آلية تنفيذ الخطة في توزيع العمالة، وتأدية العمل اليومي من كنس وتجريد الأتربة؛ لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة في فرع الهيئة بحي الشرابية بالقاهرة.

خطة التشغيل

ووجه باستمرار العمل والمجهود المبذول من جميع العاملين، مشيدًا بالتوزيع ومدى التزام المشرفين في تنفيذ خطة التشغيل اليومية، من استغلال إمكانيات الهيئة من سيارات كنس آلي وتروسيكلات المياه والجمع والحاويات، وكافة أنواع المعدات والإمكانيات المتاحة والعمالة لتحسين مستوى النظافة؛ ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومه النظافة ونيل رضا المواطنين.