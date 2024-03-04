«زراعة الشيوخ» توصي بخطة واضحة لسرعة الانتهاء من مشروع مصرف كيتشنر

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وذلك لخدمة أهالي ثلاثة محافظات «الغربية والدقهلية وكفر الشيخ»، وغيرها من المحافظات.

سرعة الانتهاء من مشروع مصرف كيتشنر

وقالت الدكتورة سماء سليمان، إن مصرف كيتشنر يهدد صحة ما يقرب من 11 مليون مواطن، منهم أكثر من 3.5 مليون بكفر الشيخ، ويُلقى فيه من 20 إلى 80 مترا مكعبا من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية ببحيرة البرلس.

واستعرضت خطوات الحكومات السابقة لحل أزمة المصرف، مشيرة إلى أنه في ديسمبر 2018 تم توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية 148 مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يقوم على 3 محاور تشمل جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، مشددة على ضرورة الاستفادة من ذلك المشروع وسرعة الانتهاء منه.

وأيدها النائب عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية ذلك المشروع، وسرعة تنفيذه وبحث المعوقات أمام تحقيق ذلك، مشددا على ضرورة وجود خطة واضحة تضمن التنفيذ في المرحلة الحالية.

تذليل المعوقات أمام المشروع

فيما قال النائب محمد السباعي إن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع، مشيرا إلى ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ، لا سيما وأن خطوات التنفيذ بطيئة لا تتماشى مع طموحات المواطنين، ومؤكدا أن الأزمة ليست في موعد التنفيذ، ولكن لا بد من وجود خطة ورؤية حقيقية.

وأكد الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، أهمية وجود خطة وتوصيات مستهدفة لتحقيق النجاح وتنفيذ المشروع.

فيما استعرضت هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط بوزارة الري، تفاصيل الاتفاق مع البنك الأوروبي بشأن المشروع، بقيمة 69 مليون.

وشهد الاجتماع اعتراف ممثلي وزارات التعاون الدولي والري والتنمية المحلية والإسكان بأن المشروع شهد تأخيرا في التنفيذ بسبب عدد من المعوقات منها ما يتعلق بالإجراءات والضرائب، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بسبب أزمة كورونا.

وأوصت اللجنة بخطة ورؤية واضحة بشأن تنفيذ المشروع وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعفاء المشروع من كافة الضرائب ورسوم الجمارك.