قانون مختار أبو المجد في إمبراطورية ميم.. ما حدود الحرية الممنوحة للأبناء؟

«عندي 6 أولاد يشرحوا القلب بعاملهم على أنهم أصحابي ومديهم الحرية الكاملة، لكن دايمًا بيعملوا حاجات غريبة»، كلمات أطلقها مختار أبو المجد خلال برومو مسلسل إمبراطورية ميم، ليسلط الضوء على قضية إعطاء الحرية للأبناء، إذ أنها مشكلة يقع فيها الآباء، لا يعرفون التصرف حيالها، وما الحدود المسموحة لمنحها؟، وقد ينجم على أثر هذا الكثير من المشكلات.

مسلسل إمبراطورية ميم

عراقيل عديدة يواجهها الفنان خالد النبوي خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم مع أبنائه خلال تربيتهم، وعلى رأسها مشكلة إعطائهم الحرية، وهو ما خلق الكثير من التساؤلات لدى الآباء في ما حدود الحرية الممنوحة للأبناء؟، وهو ما أثاره البرومو التشويقي للمسلسل ويحله البطل على مدار الحلقات، وأجاب عنه جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن تربية الأبناء يجب أن يكون في إعطائهم الحرية لكن في حدود.

ما حدود الحرية الممنوحة للأبناء؟

يجب أن يبقى الآباء على اتصال وثيق مع أبنائهم، ويتم منحهم الحرية لكن في حدود: «على الوالدين منح أبنائهم الحرية، عشان يدوهم فرصة لتحقيق النجاح والتفوق بإرادتهم، لكن لازم يكون في حدود، والحدود دي في أنهم يخلقوا مساحة للكلام بينهم، ويعرفوا أهمية القناعة والتفكير، لمساعدتهم في تجنب المشاكل والانزلاق إلى الخطأ، يعني يكون في حرية لكن في إطار النقاش».

إعطاء الحرية للأبناء

وأضاف أن إعطاء الحرية للأبناء، يجب أن تكون من خلال التالي: