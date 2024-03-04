وظائف خالية في 6 محافظات برواتب مجزية.. إليك الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» توافر وظائف خالية بالتعاون مع بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تمويلي، من حيث التخصصات والشروط المطلوبة وطريقة التقديم، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف

تطلب الشركة شباب للتعيين في وظيفة مسؤول تمويل، يتوفر فيه الشروط الآتية:

- مؤهل عالي ومتوسط.

- موقف واضح من التجنيد.

- أن يكون لديه خبرة في مجال التسويق والتمويل والبيع.

أماكن العمل

محافظة كفر الشيخ: كفر الشيخ، الحامول، قلين، سيدي سالم، سيدي غازي، الرياض، فوه، دسوق، بيلا، مطوبس، بلطيم، برج البرلس، غربتيرة، أبوغنيمة.

محافظة البحيرة: أبو المطامير، الدلنجات، حوش عيسى، بدر، أبو حمص، الرحمانية، رشيد، كوم حمادة، المحمودية، كفرالدوار، شبراخيت.

محافظة الإسكندرية: الإبراهيمية، المنتزه، العامرية.

محافظة الإسماعيلية: الإسماعيلية، التل الكبير، فايد.

محافظة دمياط: دمياط، فارسكور، الزرقا.

محافظة بور سعيد: بور سعيد.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على تأمين طبي واجتماعي ورواتب مجزية وإجازات سنوية ونظام حوافز.

مكان وموعد ملتقى التوظيف

يعقد ملتقى التوظيف بالمقر الإقليمي للشركة بالمنصورة شارع عبدالسلام عارف، أعلى السويدي للكابلات، بجوار حلواني الجمل، يوم الخميس الموافق 7-3-2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصر.

كيفية التقديم في الوظائف؟

للتقديم في الوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــا، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد:

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