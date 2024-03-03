وظائف شاغرة في «أزهرية القليوبية».. التخصصات المطلوبة والشروط

أعلن الشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أنه من المقرر غلق باب التقدم للوظائف الشاغرة بالمنطقة غدا، ويبلغ عددها 11 وظيفة، تشمل وظائف موجهين وشيوخ معاهد.

وظائف الموجهين في المنطقة الأزهرية بالقليوبية

وتشمل وظائف الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية ما يلي:

- موجه اول تربية اجتماعية

- موجه دراسات اجتماعية تخصص جغرافيا بإدارة بنها التعليمية

- موجه دراسات اجتماعية بإدارة كفر شكر التعليمية

- 4 موجه لغة عربية بإدارتي شبين القناطر وبنها

- 4 شيوخ معاهد

وظائف شيوخ معاهد في المنطقة الأزهرية بالقليوبية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد في الأماكن التالية:

- الشوبك الإعدادي بنين بشبين القناطر

- القلج الابتدائي بالخانكة

- ورورة الابتدائي ببنها

- تل بني تميم الإعدادي بشبين القناطر

شروط التقديم في وظائف المنطقة الأزهرية بالقليوبية

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، إلى أن شروط التقدم لوظائف الموجهين وشيوخ المعاهد الشاغرة كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب

- أن يكون المتقدم على درجة مناسبة للوظيفة المتقدم لها حسب التخصص المطلوب

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوها

- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل

- أن يكون على رأس العمل

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفاء

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان

الأوراق المطلوبة لوظائف «أزهرية القليوبية»

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف هي:

- طلب مستوفى البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها

- صورة من مباشرة العمل.