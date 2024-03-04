أسامة ربيع: الازدواج الكامل لقناة السويس سيُقلل من زمن العبور ويزيد عدد السفن

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع ازدواجية المجرى الملاحي لقناة السويس، قائلًا: «كافة المشروعات التي تتم في قناة السويس، يتم دراستها بصورة جيدة، وبدرجة عالية، مثل مشروع الازدواجية، أو مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة».

وقال الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن مشروع ازدواجية المجرى الملاحي لـ القناة سيستغرق مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، لأنه سيتم الإنفاق عليه من ميزانية الهيئة الاستثمارية.

الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس هدفه القضاء على حالة التكدس والانتظار، ويهدف إلى زيادة عدد السفن المارة من القناة الملاحية من 101 سفينة إلى 140 سفينة، ونتوقع 5.3% زيادة في عدد السفن بحلول 2034.

وأكمل الفريق أسامة ربيع: «ازدواج 72 كيلومترا في مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، بالإضافة إلى 10 كم آخرين خلال المرحلة الماضية، ويتبقى فقط أجزاء بسيطة في الاتجاه الشمالي والجنوبي».

وتابع أحمد موسى: «منذ عام 2019 لم نكلف الموازنة العامة للدولة مليما واحدًا، حيث أن ميزانية الهيئة تصل إلى 6 مليار جنيه، لافتًا: وزارة المالية تحصل على أموال من أرباح قناة السويس وليس العكس».