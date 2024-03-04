حملات نظافة مكبرة بشوارع وميادين العريش استعدادا لاستقبال شهر رمضان

نظم مجلس مدينة العريش، حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين عاصمة شمال سيناء، لإزالة القمامة من المناطق الرئيسية، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، أنه أزال ما يقرب من طن قمامة من مناطق سوق السمك والرفاعي، منبها على أصحاب المحال تعميم عملية النظافة والتجميل بجميع الأماكن، لإظهار المدينة في أجمل صورة قبل شهر رمضان الكريم.

إزالة القمامة من سوق الخميس والرفاعي

وأوضح مجلس المدينة، أن حملة النظافة شملت أيضا شارع سوق الخميس والبريد والساحة الشعبية وميدان القاهرة والساعة، ومحيط المساجد الكبرى بمدينة العريش، مشيرا إلى أن الحملة شارك بها أقسام الأزمات والنظافة والتجميل والمتابعة، لافتا إلى أنها مستمرة طوال شهر رمضان.

وأفاد بأنه جرى تنظيف محيط المساجد الكبرى، والعمل على تزيين تلك المناطق، بالتنسيق الكامل مع مديرية أوقاف محافظة شمال سيناء.

من جهة أخرى، وزع قسم النظافة بمجلس مدينة العريش صناديق قمامة جديدة في بعض الأماكن من شوارع المدينة.

مناشدة الأهالي بعدم رمي القمامة في الشوارع

وناشد قسم الأزمات في مجلس المدينة، الأهالي بعدم رمي القمامة في الأماكن العامة، ووضعها في الأماكن المخصصة حتى يسهل إزالتها خلال مرور حملات النظافة، سواء الصباحية أو المسائية.