سعيد حجازي: قناة «الناس» تبعث رسائل محبة وتسامح في رمضان

أفردت جريدة «الوطن» في عددها الصادر اليوم ملفًا عن الخريطة البرامجية لقناة الناس خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان: «قناة الناس.. واجهة الوسطية في رمضان».

قناة الناس رمز الوسطية في مصر

وتحدث سعيد حجازي، رئيس قسم الملفات بجريدة «الوطن»، عن تفاصيل الملف، قائلا إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم موسمًا مختلفًا في رمضان 2024، ليس دراميًا فقط، ولكن على كل المستويات، ومن هذه المستويات قناة الناس التي تعد من أهم القنوات التي توجه فكر الوسطية في مصر، إذ إنها منذ بدء إعادة تصحيح المسار مرة أخرى بدأت تكون رمز الوسطية في مصر.

برامج قناة الناس في رمضان

وأضاف «حجازي»، خلال لقاء ببرنامج «الصحافة LIVE»، على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أنه يوجد 28 برنامجًا متنوعًا على شاشة قناة الناس خلال شهر رمضان، منها البرنامج الرئيسي الذي يتحدث عن الشباب والأسرة، بجانب برنامج «آيات بينات» لتفسير القرآن الكريم، وبرنامج «نبي الرحمة».

ولفت إلى أن الأمر لا يتوقف أيضًا على البرامج، ولكن هناك خريطة «ديجيتال» كاملة، ويوجد برامج للأطفال، ولأول مرة يتم توجيه محتوى ديني على قدر كبير من المسؤولية والوعي للأطفال، يقدمه عدد من رموز الدعوة الإسلامية والكوادر الشابة، التي تعتبر الرعيل القادم في الدعوة في مصر، وهذا شيء مهم تفعله قناة الناس بالاعتماد على الرموز الكبرى مثل مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ومشايخ الأزهر الشريف، بجانب إعداد جيل جديد للدعوة.

وأوضح أن قناة الناس خصصت برنامج «سفراء دولة التلاوة في الخارج»، نظرًا لأن هؤلاء هم واجهة مصر المشرفة.