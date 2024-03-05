«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب 17 محافظة خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

تتعرض المحافظات خلال الساعات المقبلة إلى تأثير 3 ظواهر جوية، مع طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار على جنوب سيناء، وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم:

تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض 17 محافظة إلى 3 ظواهر جوية، وسط تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر لحجب الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى وجود الأتربة العالقة التي تعمل أيضًا على حجب الرؤية.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد تعرض 17 محافظة، وهي: القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، البحيرة، دمياط، بورسعيد، السويس، المنيا، بني سويف، الفيوم، الغربية، الشرقية، المنوفية، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، إلى 3 ظواهر جوية، وهي: الشبورة المائية الكثيفة، ونشاط الرياح على بعض المناطق، بالإضافة إلى تكون الغيوم الجزئية على فترات متفاوتة.

تحذيرات لسائقي المركبات:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني المحافظات بتوخي الحذر بداية من الساعة 4 فجرًا وحتى 9 صباحًا، نظرًا لتحول الشبورة المائية إلى ضباب، إذ ناشدت بتقليل السرعات على الطرق الرئيسية والفرعية حفاظًا على الأرواح.