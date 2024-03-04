سكان غزة يشكرون مصر على تزويدهم بالمياه للتخفيف من معاناتهم في القطاع

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «الجهود المصرية الواسعة لإغاثة النازحين الفلسطينيين».

تحركات مصرية لا تتوقف

وجاء في التقرير: «من مخيمات خان يونس المصرية، إلى مخيمات النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، عشرات الكيلومترات تبرهن على تحركات مصرية لا تتوقف من أجل دعم وعون الأشقاء في القطاع».

وواصل: «صورة مئات المخيمات الفلسطينية المنتشرة في أرجاء متفرقة في محافظة رفح الفلسطينية تعكس حجم المعاناة والخسائر التي تكبدها سكان القطاع في مأساة إنسانية تضرب القطاع بالكامل».

واستكمل: «نقص في الغذاء والماء كل ما تعنيه الكلمة من حياة، تحاول معها الدولة المصرية توفير ظروف معيشية ملائمة للفلسطينيين وتقديم مسوى خدمات معيشية متعددة».

مصر توفر الدعم النفسي لأطفال غزة

وتابع: «أطفال غزة الذين حرموا من عين الطفولة الكاملة تعمل مصر بأذرعها المتخصصة على توفير دعم نفسي لهم، في محاولة لعلاج آثار الحرب والدمار الواقعة عليهم».

ووجه عدد من سكان قطاع غزة الشكر لمصر على تزويدهم بالمياه المحلاة مما ساهم في تخفيف المعاناة عنهم، يأتي ذلك في إطار جهود مصر المتواصلة للتخفيف من التحديات الإنسانية والصعوبات التي يواجهها السكان في القطاع وتوفير مياه نظيفة لهم.