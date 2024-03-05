«الأرصاد»: أجواء حارة على القاهرة.. وطقس شديد الحرارة في محافظات الصعيد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون اليوم حارة على القاهرة الكبري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

موجة حارة جديدة

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، وجود ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء، بسبب تعرض البلاد لموجة حارة جديدة تستمر حتى مساء غدا الأربعاء، بسبب كتل هوائية صحراوية حارة من جنوب البلاد، تزيد من قيم الحرارة العظمى لتصبح بعيدة عن معدلاتها الطبيعية في تلك الفترة من فصل الشتاء.

درجات الحرارة اليوم

وعن قيم الحرارة العظمي والصغري في حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبري والوجهي القبلي والبحري فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة 26 15

أكتوبر 25 14

بنها 26 15

دمنهور 25 13

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 25 14

المنصورة 25 13

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 25 14

دمياط 24 13

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 27 12

السويس 26 13

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 27 15

نخل 23 05

كاترين 20 04

الطور 25 18

طابا 24 15

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 26 13

العلمين 23 12

مطروح 23 12

السلوم 22 11

سيوة 26 12

رأس غارب 25 16

الغردقة 26 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 26 12

بني سويف 27 12

المنيا 27 11

أسيوط 26 11

سوهاج 28 13

قنا 30 14

الأقصر 31 14

أسوان 31 15

الوادي الجديد 30 14

أبو سمبل 30 15