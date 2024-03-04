«الأرصاد» تحذر من موجة حارة مؤقتة تُفاجئ مصر في آخر أيام الشتاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا عاجلا للتحذير من موجة حارة مؤقتة تشهدها كافة أنحاء البلاد، في الشهر الأخير من فصل الشتاء، بالتزامن مع المرحلة الانتقالية في حالة الطقس، لاستقبال فصل الربيع.

درجات الحرارة غدا

وأضحت «الأرصاد» أن حالة الطقس غدًا تشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على مناطق الجمهورية، تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بدءا من شمال الصعيد وصولا إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت «الأرصاد» أنه تنحسر فرص سقوط الأمطار غدا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.