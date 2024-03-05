«الأرصاد»: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة نهارا.. وطقس بارد ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، فضلا عن مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد فترات سطوع أشعة الشمس، ويرفع قيم الحرارة بصورة أعلى من المعدلات بنحو 3 إلى 4 درجات.

درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل 26 درجة مئوية، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعا في الحرارة بما فيها المحافظات الشمالية، وبالتالي يكون طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وبعض المناطق جنوب سيناء، بينما يكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية، خاصة المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أما جنوب الصعيد فيكون الطقس حار خاصة في فترة الظهيرة.

انخفاض قيم درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انخفاض قيم درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس والدخول في فترة الليل، ويتجاوز الفرق بين درجات الحرارة نهارا وليلا 12 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وأحيانا يصل إلى 15 مئوية في محافظات الصعيد، موضحة أنّ الأجواء ليلا باردة في معظم المحافظات خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر.