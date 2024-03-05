هل انتهى فصل الشتاء؟.. «الأرصاد» تفسر سبب ارتفاع درجات الحرارة

ضج محبو الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي فرحًا بانتهاء فصل الشتاء، بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، وتداول مستخدمو السوشيال ميديا منشورات كثيرة تعبر عن فرحتهم بارتفاع درجة الحرارة وانتهاء موجات البرد القارس التي أصابتهم بأمراض كثيرة، قبل أن يصدمهم بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي أكد أننا ما زلنا في فصل الشتاء وأن ما يحدث مجرد تقلبات جوية سيتبعها انخفاض جديد في درجات الحرارة، ليعود الشتاء مستكملا أيامة الأخيرة في شهر مارس، ولكن ما سبب هذه التقلبات الجوية؟

«الأرصاد» تفسر سبب التقلبات الجوية

ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الماضية، أرجعه الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود تقلبات حادة وسريعة نتيجة كتل هوائية من مصادر مختلفة، فأحيانًا يكون هناك نشاط لرياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة، فيما تأتي بعدها كتل هوائية شمالية تؤدي لانخفاض درجات الحرارة، التي تتصادف أحيانا مع منخفض في طبقات الجو العليا تتسبب في تساقط الأمطار.

«فصل الشتاء لم ينته».. حسم «القياتي» في حديثه لـ«الوطن» الجدل المثار حول انتهاء فصل الشتاء، مؤكدًا أنه سينتهي فلكيا يوم 20 مارس، على أن يبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس، وهو الذي يتشابه في الصفات والسمات مع فصل الشتاء.

تحذير للمواطنين من تخفيف الملابس

ووجه عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا للمواطنين بسبب طقس الساعات المقبلة: «يجب على المواطنين عدم الانخداع بالجو الدافئ وارتفاع درجات الحرارة، حيث ستعود للانخفاض مرة أخرى».