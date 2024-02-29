«الأرصاد» توضح سر ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء: لا تنخدعوا وتخففوا الملابس

أجواء حارة تسيطر على حالة الطقس في الشهر الأخير من فصل الشتاء، الذي تميز هذا العام بالدفء النسبي، مقارنة بالأعوام الماضية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى غدا لتصل الذروة، ومن ثم يبدأ الانخفاض التدريجي بعد غد السبت.

سر ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء

فسرت هيئة الأرصاد الجوية، سر ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء، نتيجة لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تعمل على رفع درجات الحرارة، ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه يزداد نشاطها وقد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بهذا الارتفاع في درجات الحرارة وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، كما نصحت المزارعين بعدم ري محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.