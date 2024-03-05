6 شهادات بنكية تتيح الاقتراض بضمانها.. اعرفها

يلجأ الكثيرون إلى الاقتراض من البنوك؛ لتلبية احتياجاتهم المالية من خلال شراء شهادات ادخار ضامنة للاقتراض، وفق ضوابط القطاع المصرفي المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية شهادات بنك مصر التي يمكن الاقتراض بضمانها، وفقاً للموقع الرسمي للبنك:

شهادة طلعت حرب

يوفر بنك مصر شهادة طلعت حرب التي تتيح للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان تلك الشهادة، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 1000 جنيه بمضاعفاتها، وتصل مدة الشهادة إلى نحو 12 شهرا، كما يمكن إصدار بطاقة ائتمانية بضمان تلك الشهادة.

شهادة ابن مصر

يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة ابن مصر، نحو 1000 جنيه بمضاعفاتها، وتصل مدتها إلى 3 سنوات، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط.

شهادة القمة

تتيح شهادة القمة من بنك مصر، الاقتراض بضمانها، وتمتد إلى 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها نحو 1000 جنيه بمضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية

ويوفر بنك مصرالشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري، والتي يمكن الاقتراض بضمانها، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها نحو 500 جنيه، وتصل مدتها إلى نحو 3 سنوات.

الشهادة الثلاثية ذات ربع السنوي

كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ربع السنوي التي يبلغ الحد الأدنى لشرائها نحو 1000 جنيه بمضاعفاتها، ومدة الشهادة تصل إلى 3 شهور.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

وتتيح شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي الاقتراض بضمانها، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط، وتبلغ قيمتها الاسمية نحو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتم شراؤها بقيمة أقل من القيمة الاسمية طبقا لمدة الشهادة.