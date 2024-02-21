تفاصيل الحساب الجاري من بنك مصر.. عائد يصل إلى 14%

يقدم بنك مصر أنواعا مختلفة من الحسابات من بينها حساب جاري بعائد يومي يصل إلى 14% سنويًا حسب الشرائح، ويتم احتساب العائد على رصيد الحساب بداية من 50 ألف جنيه وبدون حد أقصى.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر لشهر فبراير 2024 نرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن الحساب الجاري ذو العائد اليومي.

تفاصيل الحساب الجاري ذو العائد اليومي

- الحساب معفي من المصروفات الإدارية.

- إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم المعاملات البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

- إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- امكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصماً من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

- إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناءا على رغبة العميل.

أسعار العائد على الحساب الجاري

من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه يكون العائد 13%.

- من 100001 جنيه إلى 500 ألف جنيه، يكون 13.25%.

- من 500001 جنيه إلى أقل من مليون جنيه يكون 13.50%.

- من مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه، يكون 14%.