انطلاق الاختبارات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية

تابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، أعمال امتحانات الشهر بعدد من المدارس، وذلك في الصفين الأول والثاني الثانوي، للاطمئنان على سير أعمال الاختبارات دون أي مشاكل تقنية أو معوقات.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الامتحانات الخاصة بشهر مارس بالنسبة إلى طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي انطلقت بنظام التابلت، وتسير بصورة طبيعية دون مشاكل تقنية.

اختبار أجهزة التابلت

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن المديرية سلمت كافة الطلاب والطالبات أجهزة التابلت بمختلف الإدارات التعليمية الـ 10 بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتم إجراء الاختبارات الشهرية على الأجهزة، وذلك بهدف تدريب الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات عليها، وذلك في إطار استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تخفيف الأعباء عن الأسر

وبين «حسن»، أن العملية التعليمية بمختلف مدارس الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة تسير بصورة طبيعية، وعدم وجود أي مشاكل ويوجد حضور طلابي متميز بالفصول الدراسية، موجها بضرورة الإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والاستعانة بالمعلمين المتميزين في جميع المواد الدراسية.