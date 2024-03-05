قال اللواء محمد العسقلاني، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، إننا لا ندخر جهدًا في تقديم الخدمات حتى نظهر بشكل أفضل، وذلك ضمن أول اجتماع عقب اعتماد هيئة المكتب، بحضور أعضاء الحزب في المحافظة.

المصريين الأحرار يناقش خطة عمل شهر رمضان بأسيوط

وأشار محمد أبو عين، أمين التنظيم للحزب بأسيوط، إنه تم مناقشة خطط مستقبلية مع هيئة المكتب من ضمنها خطة الحزب في شهر رمضان بناءً على تعليمات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومنها دورة رياضية لشباب أسيوط بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وقافلة إفطار صائم في الطرقات العامة، وتنظيم إفطار جماعي في محافظة أسيوط، لافتا إلى أن الحزب في خدمة أهالي أسيوط وتوابعها على قدر المستطاع.