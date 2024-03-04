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دراما المتحدة

«المصريين الأحرار» ينظم ندوة بعنوان «صحة الطفل» بمطروح

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:57 م | الإثنين 04 مارس 2024
جانب من ندوة صحة الطفل لحزب المصريين الاحرار بمطروح

جانب من ندوة صحة الطفل لحزب المصريين الاحرار بمطروح

نظمت أمانة التدريب والثقيف بحزب المصريين الأحرار بمطروح، ندوة بعنوان «صحة الطفل»، بهدف رفع الوعي الصحي للأطفال.

صحة الطفل بندوة للمصريين الاحرار بمطروح

يأتي ذلك في إطار مبادرة «صحتك ثروتك» التي أطلقها النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الدكتور هبة واصل الأمين العام، ومباشرة سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين الحزب بمطروح، وعلي اللحامي أمين التنظيم.

ونظم فريق التدريب والتثقيف بقيادة نورا رجب وميرفت أمين ورابحة إبراهيم، ونهى مجدي، الندوة داخل الحزب، التي تضمنت الإجراءات العامة والطرق الصحيحة لغسيل الأيدي، وتعليم الأطفال الوقاية من السعال وآداب العطس.

أكدت نورا رجب مسؤول التدريب والتثقيف، أن الهدف من الندوة، رفع درجات الوعي لدي الطفل ومواجهة السلوكيات والعادات الخاطئة من خلال تغيير طريقة التعامل مع الآخرين، بمنع تقبيل الأطفال عند السلام والترحيب، وكذلك الاهتمام بالنظافة وغسيل الأيدي، وآداب السعال والعطس، وكذلك الاهتمام بالتغذية السليمة، ومدى النفع العائد منها على صحة الإنسان والطفل، وقدرتها على رفع مناعة الجسم.

وأكد الزعيري، أن حزب المصريين الأحرار يحرص كل الحرص على دعم وتنمية المجتمع وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرات تدعم الاسر المصرية وفي مقدمتها صحة الطفل المصري وتغير ثقافته الصحية لخلق جيل يتمتع بصحة جيدة ووعي صحي.

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بقلم أحمد الشرقاوي