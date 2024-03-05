«التموين»: رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة «شاملة فروعها» بالسجل التجاري

أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنَّه تمّ تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويجرى حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

جاء ذلك خلال افتتاحه 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات.

وأضاف وزير التموين أنَّ أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط جميع مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنَّه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد.

تفاصيل مهمة عن القرار

وأوضح أنَّ هذا القرار يسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، موضحاً أنه تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة «شاملة فروعها» بصورة موحدة.

وأكّد وزير التموين أنَّ الرقم الموحد سيكون مكوناً من 15 خانة، وتمّ تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.