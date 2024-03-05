إيقاف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي الحمام والعلمين بخط «القباري - مرسى مطروح»

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي «الحمام - العلمين» بخط «القباري - مرسى مطروح» بصفة مؤقتة وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 حتي مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتي «الحمام - العلمين» ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح».

وأكّدت أنَّه سيتمّ اختصار جميع القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة الحمام والقطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة العلمين

يترتب علي ذلك :

- اختصار قطاري 648/ 655 محرم بك - الضبعة بمحطة الحمام.

- تعديل ميعاد قطار 657 ليقوم من مرسى مطروح الساعة 12:50 بدلًا من الساعة 14:00 كالجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قطار 656 ليقوم من محرم بك الساعة 16:55 بدلا من الساعة 18:25 كالجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قطار 4231 ليقوم من الحمام الساعة 18:35 بدلا من الساعة 16:40 كالجدول المرفق.

مع إستمرار ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس .