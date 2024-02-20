المتحف القبطي يحتفل بالذكرى الـ114 لافتتاحه بفيلم تسجيلي

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أنّ المتحف القبطي ينظم احتفالية بمناسبة ترميم وتوثيق وإعادة عرض مخطوط سفر المزامير، بمناسبة مرور 114 عامًا على افتتاحه، موضحًا أنّ الاحتفالية تشهد عددًا من الفقرات تشمل عرض فيلم تسجيلي وترتيلا لبعض الأناشيد الدينية من مزامير داود النبي، إضافة إلى عرض باليه مُقدّم من فريق بيلا أكاديمي.

مختارات من أرشيف المتحف القبطي

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ المتحف القبطي سيُقيم أيضًا بالتعاون مع الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف معرضا أرشيفيا بعنوان «مختارات من أرشيف المتحف القبطي»، إذ يضم المعرض مجموعةً من الصور الأرشيفية، مع مجموعة من الوثائق والمخاطبات والأوراق والسجلات والكتالوجات التي تؤرخ لبعض من أعمال وإنجازات 3 من المديرين السابقين للمتحف القبطي، وهم «مرقس سميكة باشا مؤسس المتحف، والدكتور باهور لبيب، والدكتور جودت جبرة»، لافتا إلى أن المعرض الأرشيفي سيستمر لمدة شهر من تاريخ اليوم.

الاكتشافات الأثرية ودورها في إثراء مقتنيات المتحف

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة إلى أن القسم العلمي بالمتحف القبطي سينظم غدا على هامش الاحتفال بمرور 114 عامًا على إنشاء المتحف، محاضرتين الأولى «الاكتشافات الأثرية ودورها في إثراء مقتنيات المتحف»، تلقيها الدكتورة شذى جمال إسماعيل، أستاذ الآثار والفنون المسيحية كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان، والثانية «المزامير في العهد الجديد» يلقيها الأب الدكتور كميل ويليام، كاهن بطريركية الأقباط الكاثوليك، وأستاذ الكتاب المقدس (العهد القديم) بكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية.